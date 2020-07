In F2 gara stratosferica di Luca Ghiotto che vince la sprint race. Grande weekend però per Mick Schumacher che chiude con due podi.

Gara stratosferica di Luca Ghiotto in F2, durante la sprint race. Il pilota italiano, scattato dalla 5a piazza è partito benissimo mettendosi subito alle spalle di Ilott. Dietro di lui, invece, ottima gara per Schumacher e Shwartzman, che hanno cominciato a macinare giri record su giri record portandosi in zona podio.

🏁 TOP TEN (LAP 37/37) 🏁 Shwartzman

Mazepin

Schumacher

Ghiotto

Drugovich

Daruvala

Deletraz

Ilott

Ticktum

Zhou#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/m3ADesKjzG — Formula 2 (@FIA_F2) July 18, 2020

La svolta però è arrivata nel momento del pit stop. Ilott ha avuto un problema con l’anteriore sinistra, mentre Ghiotto a sorpresa ha deciso di non rientrare. Problemi, invece, per Mick Schumacher che ha perso tanto tempo ai box scivolando di nuovo indietro, mentre Shwartzman ha trovato alcune difficoltà nel mettere in temperatura le gomme dopo il pit.

Doppio podio per Schumacher

Nonostante ciò, i due talenti della FDA, sono riusciti a risalire sino al 3° e il 4° posto mentre davanti Ghiotto ha chiuso la gara a gomme finite con Ilott praticamente negli scarichi. Per Mick Schumacher si tratta del secondo podio consecutivo dopo quello ottenuto ieri.

🏁 TOP TEN (LAP 28/28) 🏁 Ghiotto

Ilott

Schumacher

Shwartzman

Mazepin

Deletraz

Daruvala

Zhou

Armstrong

Alesi#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/qO5zOCiFsE — Formula 2 (@FIA_F2) July 19, 2020

Nella prima gara del weekend, infatti, festa grande per il Team Prema che ha festeggiato un’altra vittoria di Robert Shwartzman, che alla luce del 4° posto ottenuto oggi nella sprint race è sempre più leader del campionato. In grande crescita, invece, Schumacher Jr. che nonostante le solite sfortune che lo perseguitano è riuscito comunque a portare a casa due podi in questo weekend Ungherese che potrebbe lanciarlo definitivamente nella corsa al titolo. Il campionato di F2 sembra molto combattuto, ma la cosa certa sembra essere il fatto che i talenti scuola Ferrari sono tutti o quasi in corsa per qualcosa di importante.

Antonio Russo