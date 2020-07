Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 18 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata all’insegna del tempo stabile su gran parte della Penisola, ma non mancheranno temporali sparsi localizzati. Le zone interessate dalle precipitazioni saranno Lunigiana, Savonese, Alpi friulane, Appennino meridionale e la Calabria settentrionale. Temperature massime stabili e comprese fra 26 e 31 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in parziale assorbimento.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Belluno sulla A27 Venezia-Ss51 Alemagna (Km 75.2 – direzione: Ss51 Alemagna) coda tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso.

Traffico a rilento tra Piacenza e Bologna: sulla A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – direzione: Napoli) tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A14 Bologna-Ancona (Km 7 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola.

All’altezza di Pisa sulla A12 Genova-Rosignano (Km 164.7 – direzione: Rosignano) coda tra Pisa Centro e Bivio A12/Diramazione Livorno per lavori.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 270 – direzione: Taranto) coda di 5 km tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare. Coda di 2 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 44 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.