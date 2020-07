Fabio Quartararo stabilisce il nuovo record della pista di Jerez de la Frontera nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP

È da record la terza sessione di prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione 2020 di MotoGP, in Spagna, a Jerez de la Frontera. Davanti a tutti si è piazzato infatti Fabio Quartararo, che ha polverizzato il vecchio primato assoluto sul giro nel circuito catalano, fermando i cronometri in 1:36.086.

Serrata, anche in questo sabato mattina, la lotta alle sue spalle. Jack Miller, con la migliore delle Ducati, è infatti secondo ad appena 52 millesimi, Joan Mir, su Suzuki, terzo a poco più di un decimo.

Marc Marquez si piazza in quarta posizione, protagonista tra l’altro anche di un siparietto con l’altra Suzuki di Alex Rins, che ha ritenuto di essere stato bloccato dal campione del mondo in carica e dunque ha manifestato tutta la sua frustrazione con un eloquente gesto della mano.

Rossi e Dovizioso in Q2

La seconda delle Yamaha (ma la prima delle ufficiali) è quella di Maverick Vinales, quinto ad oltre due decimi dal suo compagno di marca. Dietro a Cal Crutchlow, sesto, le altre due moto dei Diapason: quella di Franco Morbidelli, settimo, e soprattutto quella di Valentino Rossi, che con l’ottavo tempo è riuscito a centrare la promozione diretta alla fase finale delle qualifiche.

Così come entrano di diritto nella corsa per la pole gli altri due italiani della Ducati, Pecco Bagnaia, nono, e soprattutto Andrea Dovizioso, grazie ad un colpo di reni proprio nella fase finale del turno. Resta invece tagliato fuori Danilo Petrucci, tredicesimo, che dovrà passare dalla tagliola delle eliminatorie. La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 13:30 per la quarta ed ultima sessione di prove libere, seguita alle 14:10 da quelle ufficiali.

MotoGP Spagna, la classifica della terza sessione di prove libere