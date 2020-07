Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 18 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e possibili piogge sulle Alpi orientali, l’Appennino centromeridionale e la Sicilia orientale. Cieli più soleggiati o poco nuvolosi sul resto d’Italia. Temperature minime fra 16 e 21 gradi, più caldo in Sicilia dove si toccheranno i 25 gradi.

Domenica 19 luglio sarà una giornata al’insegna della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, possibili brevi piovaschi sulla Sardegna orientale e la Sicilia meridionale. Dal pomeriggio – sera precipitazioni anche sul Veneto. Temperature massime stazionarie e che si attesteranno fra 26 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In alta Lombardia si segnala traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso.

Alle porte di Reggio Emilia sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. All’altezza di Imola, sulla A14 Bologna-Ancona (Km 23 – direzione: Taranto), code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Diramazione Ravenna per traffico intenso.

In A14 Ancona-Pescara (Km 301.8 – direzione: Taranto) coda in uscita a Grottammare provenendo da Ancona. Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto. Coda di 5 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pineto.

In Campania si segnala un incendio in A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest. Sulla A1 Roma-Napoli pioggia tra Frosinone e Napoli Nord.