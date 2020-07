Alex Rins riporta un infortunio durante la Q2 del GP di Jerez. Il pilota Suzuki salterà la gara inaugurale della stagione MotoGP 2020.

Alex Rins aveva grandi aspettative per questa stagione dopo le due vittorie del 2019. Ha mancato l’accesso diretto alla Q1 solo per una screzio in pista con Marquez durante la FP3. Si è guadagnato la vetta nella Q1, ha girato con la sua GSX-RR in maniera elegante e perfetta conquistando la seconda fila. Ma nelle battute finali della Q2 è caduto riportando una frattura alla spalla.

Il comunicato Suzuki lascia un margine di speranza per la gara di domani. “Dopo ulteriori test, ad Alex è stato diagnosticato una frattura, una lussazione e un danno muscolare nella spalla destra. La sua partecipazione al GP è incerta, i medici valuteranno la sua condizione domani e prenderanno una decisione”. Ma a quanto pare Alex Rins verrà considerato unfit e salterà il primo GP stagionale del 2020.

Il dottor Xavier Mir, tra i primi a visitarlo, ha spiegato una lussazione della spalla destra “gli ha causato molto dolore. Dopo aver fatto una radiografia immediata, è stato sedato per mettere in posizione la spalla, il che è davvero più doloroso di una frattura” , ha spiegato il medico. È stato quindi portato all’ospedale di Jerez per ulteriori test e per escludere qualsiasi altro tipo di lesione.

I medici hanno comunicato i risultati a Davide Brivio, il team manager di Suzuki Ecstar, e gli hanno detto che è quasi impossibile che correrà domani. Più tardi, i medici stessi lo hanno dichiarato ‘unfit’ quindi non sarà in gara. La sfida sarà quella di averlo in pista nel prossimo week-end per la gara-2. Ma il rischio reale è che Alex Rins debba saltare anche il prossimo turno. Una bella bega per il pilota catalano in una stagione ristretta a 13 GP, dove anche uno zero punti può tagliare il fiato alla corsa al titolo iridato.