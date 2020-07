Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 17 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sulla dorsale appenninica e sul Centro Italia in generale. Dal pomeriggio piogge sparse sul Nordovest e al Sud, con fenomeni in assorbimento notturno. Temperature minime comprese fra 17 e 22 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Trieste) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Ventimiglia) coda di 3 km tra Arenzano e Albisola per lavori. Coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 7 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso.

Alle porte di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso. In A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 22.2 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per il transito di un trasporto eccezionale.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 270.8 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.6 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.