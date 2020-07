Marco Melandri a Cremona ha provato la Ducati Panigale V4 R del Barni Racing Team. Giornata importante per cominciare ad avere feeling con la nuova moto.

È iniziata l’avventura di Marco Melandri nel Barni Racing Team. Dopo il comunicato ufficiale che ha sancito il suo ritorno in Superbike, oggi primo test sul circuito di Cremona per lui.

È stato il suo esordio assoluto in sella alla Ducati Panigale V4 R. Ha avuto modo di iniziare a conoscere sia la moto che la nuova squadra. Una giornata importante per cominciare a prendere le misure in vista del primo round SBK che si correrà a Jerez (31 luglio-2 agosto).

Melandri è molto motivato per questo ritorno e vuole regalarsi un finale di carriera migliore rispetto a quello del 2019, quando chiuse non senza delusione l’esperienza con GRT Yamaha e in generale con le corse.

La chiamata del Barni Racing Team lo ha spinto a rimettersi in sella. Il campionato 2020 sarà abbastanza breve e la Ducati Panigale V4 R può essere una moto adatta alle sue caratteristiche. Il team principal Marco Barnabò ha grande fiducia in Marco.

La squadra italiana sul proprio profilo Instagram ufficiale ha pubblicato foto e video del test avvenuto a Cremona.