Fabio Quartararo è davvero felice che Valentino Rossi continui a correre. Il francese spera che sia della partita ancora per tanti anni.

Fabio Quartararo dal prossimo anno passerà al team ufficiale. Il rider francese si è guadagnato questa promozione a suon di grandi prestazioni nella passata stagione, ma per quest’anno dovrà restare ancora nel Team Petronas, dove però avrà una moto uguale a quelle di fabbrica.

Come riportato da “Sky Sport”, il francese in merito alla nuova M1 ha così dichiarato: “Con la moto nuova è complicato adattarsi rispetto all’anno scorso. Bisogna lavorare per essere pronti per la domenica. Non sento lo stesso feeling di un anno fa con la moto. Dopo tanti mesi però è anche normale con una nuova moto. Dobbiamo essere pronti per fare il massimo possibile”.

Quartararo: “Sono molto felice per Vale”

Tra i tanti argomenti trattati da parte di Quartararo naturalmente c’è stato anche quello legato a Valentino Rossi, che è da sempre il suo idolo. Proprio il Dottore l’anno prossimo dovrebbe scambiarsi di posto con lui, anche se al momento la firma con Petronas non è ancora arrivata.

Sul fatto che il #46 continuerà a correre nonostante l’età invece Quartararo ha così affermato: “Io lo dico sempre, se Valentino può continuare sino a 55 anni per me è ancora bello. Guidare con il tuo idolo è sempre molto speciale. Io sono molto felice per lui e anche per il team”.

Antonio Russo