Marc Marquez subito al comando nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP, ma Maverick Vinales lo segue da vicino

Marc Marquez impone subito la sua legge sulla MotoGP, fin dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione 2020, nella sua Spagna, a Jerez de la Frontera.

Ma il suo non è un monologo: primo dei suoi avversari si conferma Maverick Vinales, che per buona parte del turno mattutino del venerdì ha tenuto la sua scia, e ha alla fine chiuso a soli 24 millesimi dal campione del mondo in carica. Distacco minimo anche per il terzo classificato, il pilota della Honda satellite Cal Crutchlow, a meno di un decimo dalla vetta.

Quartararo azzoppato dalla penalità

Prima delle Ducati quella di Andrea Dovizioso, quarto, davanti alla migliore Suzuki, quella di Joan Mir, quinto. Concludono le prime dieci posizioni la Ducati satellite di Jack Miller (sesto), l’altra Suzuki di Alex Rins (settimo) e la tripletta Ktm formata da Pol Espargarò (ottavo), Iker Lecuona (nono) e Brad Binder (decimo).

Tredicesimo Valentino Rossi, dietro al connazionale e allievo Franco Morbidelli. Chiude invece solo diciassettesimo Fabio Quartararo, che ha dovuto saltare i primi venti minuti di libere per scontare la sanzione impostagli dalla Federazione per aver utilizzato una moto proibita in allenamento. La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 14:10 per la seconda sessione di prove libere del venerdì a Jerez.

MotoGP Spagna, la classifica delle prime prove libere