Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 17 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nel tardo pomeriggio si prevedono piogge al Sud, con fenomeni di carattere temporalesco fra Basilicata e Gargano. Cieli poco nuvolosi al Centro-Nord, con precipitazioni sparse tra pianure piemontesi e bassa Lombardia. Temperature minime stazionarie e comprese tra 17 e 21 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Sabato 18 luglio cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, ad eccezione di piovaschi sparsi e localizzati su Lunigiana, Calabria jonica e Sicilia orientale. Temperature massime comprese fra 26 e 31 gradi, lievemente più fresco sule versante adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso e in A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Lainate) in entrata alla barriera di Como Grandate.

Lavori in corso in Liguria: sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 42 – direzione: Genova) coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola e in A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Rosignano) tra Rapallo e Chiavari.

All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Traffico intenso sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 20 – direzione: Taranto) tra Bologna Fiera e Imola.

Lavori in corso anche sulla A14 Ancona-Pescara, dove si segnalano code tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto e tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.

Alle porte di Roma sulla A1 Firenze-Napoli (Km 576 – direzione: Napoli) code a tratti tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 36.7 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Nocera Sud per incidente.