Maverick Vinales 2° nella prima giornata di prove libere a Jerez. Il pilota di Figueres soddisfatto della sua Yamaha M1.

Maverick Vinales è il pilota più veloce della Yamaha dopo la prima giornata di libere a Jerez. Nessuno come lui riesce a gestire le gomme e a procedere in maniera fluida in percorrenza di curva. La M1, a suo dire, funziona perfettamente, ma sarà il risultato finale a confermare le buone impressioni. “Oggi mi sono sentito davvero bene, soprattutto al mattino, quando il livello di grip era molto alto e sono riuscito a impostare tempi sul giro molto buoni senza problemi. Nel pomeriggio abbiamo dovuto provare molte cose, in particolare l’elettronica. Abbiamo cercato di migliorare in queste condizioni. Mi sentivo abbastanza bene”.

Tuttavia, c’è ancora spazio per migliorare, e nel box di Maverick Vinales ci sono alti aggiornamenti da provare per aumentare il potenziale. Resta l’handicap della velocità massima, ma per il pilota di Figueres non dovrebbe apportare troppi problemi, soprattutto a Jerez, dove la potenza del motore ha un’importanza non primaria. “Abbiamo qualcosa che vogliamo provare a questo proposito. Ma dobbiamo lavorare con ciò che abbiamo e ottenere il massimo da ogni giro: dobbiamo sottolineare i vantaggi della nostra moto. Gestiamo bene le gomme, questo è un punto dalla nostra parte. Sono anche abbastanza contento della seconda sessione, non è stato facile con il caldo e il vento e mi sono sentito bene con un bel po’ di carburante. Certo, sarà difficile con la massima velocità, ma penso anche che acceleri abbastanza bene dalla curva 5”.

La chiave della gara sarà la partenza, motivo per cui Maverick Vinales punta alla prima fila. “Non importa se sono 1°, 2° o 3°. Sarà anche importante spingere nei primi giri e cercare di mantenere una distanza. Con la bassa velocità massima è sempre difficile nelle battaglie”.