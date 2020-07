Ciabatti ha chiarito ancora una volta che la priorità per Ducati è di rinnovare il contratto di Andrea Dovizioso e che non c’è nulla con Lorenzo.

La Ducati è una delle poche squadre che non ha ancora chiarito la propria linea-up per il 2021. La squadra italiana al momento ha già promosso nel team ufficiale Jack Miller e sta attendendo qualche gara per cominciare eventualmente una trattativa con Andrea Dovizioso.

Nelle ultime settimane però si è fatta avanti sempre con maggiore insistenza l’idea di rivedere a Borgo Panigale Jorge Lorenzo, magari proprio al posto di Dovi. Durante un’intervista rilasciata a DAZN però Ciabatti ha voluto chiarire la situazione: “Al momento non c’è niente. Naturalmente Jorge avrebbe piacere di tornare in Ducati e fare qualcosa per chiudere la carriera in maniera differente, ma per ora è solo un’idea che è nella sua testa”.

La priorità per Ducati però sembra restare il rinnovo di Dovizioso: “La cosa più intelligente a questo punto è aspettare qualche gara e vedere cosa ne pensa Dovi della moto e come vanno le cose così potremo parlare del futuro. Poi dovremo valutare anche cosa sono in grado di dare Bagnaia e Zarco, a quel punto avremo tutti gli elementi necessari per prendere la migliore decisione per il futuro”.

Visualizza questo post su Instagram So here we go…!! 🙌 @motogp #fp1 Un post condiviso da JORGE LORENZO (@jorgelorenzo99) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:38 PDT

Insomma l’impressione è che nelle prossime settimane, qualora la Ducati si dovesse dimostrare nuovamente all’altezza della situazione allora potrebbe avviarsi la trattativa tra Borgo Panigale e Andrea Dovizioso, la cui intenzione è quella di continuare a correre, ma a determinate condizioni.

Antonio Russo