La nuova Bentley Bentayga si aggiorna per mostrare opulenza e fascino lussuoso meritando l’appellativo di “limousine dei SUV”.



Quando si tratta di SUV sontuosamente equipaggiati, pochi sono più opulenti della Bentayga.

In realtà, ci viene in mente solo la Rolls-Royce Cullinan, ma la Bentley ha trovato un modo per rendere il suo luxobarge ancora più fantasioso. La configurazione a quattro posti è ora più simile che mai a una limousine, poiché i passeggeri posteriori possono godere di un maggiore spazio per le gambe, anche se il passo è rimasto intatto.

Come è stato possibile? I nuovi sedili posteriori hanno ora una reclinabilità massima di 40 gradi (da 32), mentre la corsa avanti e indietro è aumentata di 35 millimetri. Questi cambiamenti si traducono in 100 mm in più di spazio per le ginocchia rispetto al modello Bentayga precedente.

Bentley ha prestato particolare attenzione alla variante a quattro posti perché circa 4.000 dei 20.000 SUV costruiti hanno quello che l’azienda chiama la specifica Four Seat Comfort Specification. Queste modifiche nella parte posteriore hanno spinto l’azienda a dire che la Bentayga a quattro posti è ora “la limousine dei SUV”.

La scelta della variante a quattro posti ha altri vantaggi, in quanto Bentley offre sedili posteriori ventilati, sei funzioni di massaggio e quello che sembra essere un comodo poggiatesta. L’un per cento potrà ordinare la Bentayga 2021 con l’opzionale Mulliner Console Bottle Cooler che comprende un refrigeratore che può contenere una bottiglia da 750 ml e due flute di cristallo.

Senza sedile centrale nella parte posteriore, Bentley ha installato un’ampia console centrale che offre un ulteriore spazio di archiviazione e due prese USB supplementari per ricaricare il vostro smartphone. Sapete che si tratta di un veicolo davvero lussuoso quando anche il portasci è stato rivestito in pelle trapuntata a diamante. Il gioco con le opzioni multiple dei sedili, il tettuccio apribile, i finestrini elettrici e l’illuminazione d’atmosfera sono gestiti tramite un tablet da cinque pollici ereditato dal nuovo Flying Spur.

Bentley non ha finito di aggiornare il SUV, poiché per il momento è stata rivelata solo la variante V8. La casa ha promesso di svelare l’ibrido plug-in e il maestoso W12 nei prossimi mesi.

Non sorprende che non si parli del ritorno di una variante a gasolio in Europa, dove le normative sulle emissioni e la lentezza della domanda hanno costretto l’azienda a ritirare il TDI condiviso con l’Audi SQ7 / SQ8 e il V8 Volkswagen Touareg verso la fine del 2018.