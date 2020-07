Le auto dei Ghostbusters, Batman e Ritorno al Futuro saranno messe in vendita tramite un’asta online ad agosto.

Il mese prossimo potrebbe essere la vostra migliore occasione per vivere il sogno di guidare una macchina del vostro film preferito.

US Marshall metterà all’asta tre iconiche repliche di auto da film: la Ectomobile di Ghostbusters, la Batmobile del Batman di Tim Burton e la DeLorean di Ritorno al futuro. Le autorità hanno ottenuto i veicoli dopo aver indagato su una società per frode sanitaria e reati di droga, condannando il proprietario a quasi otto anni di prigione.

La società che ha ospitato l’asta conosce pochi dettagli su ognuna delle tre auto oltre all’anno, alla marca e alle informazioni sui modelli. La Ectomobile è una Cadillac del 1959 che fa un lavoro notevole nel ricreare l’iconica auto da film. C’è l’emblema dei Ghostbusters sulle portiere insieme a tutte le attrezzature sul tetto. Non è nemmeno perfetta, con la vernice scrostata e il finestrino incrinato.

La DeLorean del 1981 sembra essere quella nella forma migliore, e presenta persino una firma dell’attore di ‘Ritorno al Futuro’ Christopher Loyd che interpretava Doc. Il condensatore di flusso è incluso insieme al resto degli aggiornamenti dell’auto del film.

Leggi anche -> PORSCHE 911 GT3 SPIATA AL NÜRBURGRING, UN “SOUND” DAVVERO AGGRESSIVO – VIDEO

La Batmobile è un po’ diversa dalle altre due, con carrozzeria personalizzata e interni unici. Tuttavia, sotto la minacciosa macchina dell’uomo-pipistrello c’è una Chevrolet Caprice del 1995 con un V8 da 5,7 litri sotto il lungo cofano.

Gli interessati hanno diversi modi per fare offerte sulle auto. L’asta si terrà presso la Skipco Auto Auction a Canal Fulton, Ohio, alle 9 di sabato 1 agosto. La capacità è limitata a 120 persone per garantire la possibilità di un distanziamento sociale.

Tuttavia, l’asta sarà trasmessa in simulcast online per coloro che non vogliono partecipare di persona. Gli aspiranti acquirenti online dovranno registrarsi e chiamare l’azienda entro il 31 luglio per assicurarsi di avere l’accesso. Una volta registrati per le offerte online, è possibile impostare un’offerta massima, in modo da non dover partecipare manualmente ad ogni singolo rialzo.

Se volete vedere le auto, dovrete registrarvi con Skipco sul sito web dell’azienda.