Audi ha deciso di togliere dal suo portfolio la R8 V10 ma prima di farlo vuole dirle addio con un ultimo canto del cigno.

Per l’anno 2021, Audi ha deciso di togliere dalla sua gamma la R8 V10 entry-level. Ma questo non sarà possibile senza un vero e proprio canto del cigno, visto che la casa automobilistica tedesca ha tirato fuori un modello in edizione limitata come offerta d’addio.

Limitata a sole 30 unità, l’Audi R8 V10 Limited Edition riceve gli aggiornamenti estetici e prestazionali che normalmente si trovano nel modello Performance Quattro, di categoria superiore, senza il ricercato motore V10.

Il modello R8 V10 Limited Edition sarà dotato di una barra oscillante anteriore in fibra di carbonio che consente di risparmiare fino a 2 kg di peso. Verrà anche fornito con la guida magnetica e lo sterzo dinamico dell’Audi che funziona insieme alle impostazioni di selezione della guida dell’auto. Sarà anche dotato di serie di un sistema di scarico sportivo per il piacere uditivo del guidatore.

Per quanto riguarda il motore, Audi ha annunciato che la Limited Edition celebra il decennio di successo della V10 – proprio come la R8 V10 Decennium che è stata rilasciata l’anno scorso. Tuttavia, non otterrà il V10 ad alta potenza, però, quindi ci si dovrà accontentare di 562 cavalli e 550 Newton-metri di coppia.

Le esclusive estetiche per la R8 Limited Edition includono ruote fresate da 20 pollici, finiture esterne inferiori in fibra di carbonio e tappi degli specchietti in alluminio. Anche i colori saranno esclusivi: 15 blu Mugello con interni argento pastello, 5 Avus Silver con interni neri e cuciture rosse e 5 Sonoma Green con interni neri e cuciture grigie. Saranno offerti solo cinque R8 Spyder e saranno tutte di colore blu Mugello.

La Limited Edition R8 V10 Quattro sarà in vendita quest’estate a circa 170.000 euro per la Coupé e 180.000 euro per la Spyder.