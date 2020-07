Valentino Rossi non vedere l’ora di correre la prima gara dell’anno, ma allo stesso tempo ha ancora qualcosa da sistemare sulla sua M1.

Valentino Rossi è tornato in sella alla sua M1 ieri per i test di Jerez. Si è deciso infatti di organizzare questo turno di prove per permettere a tutti i piloti di riprendere confidenza con le proprie moto. Il Dottore in mattinata si è disimpegnato bene piazzandosi addirittura 3° alle spalle di Marquez e Rins.

Peggio, invece, è andata nel pomeriggio, dove Valentino ha mostrato di soffrire quel tipo di condizioni climatiche. L’impressione generale comunque è che la Yamaha sia ritornata a livello delle prime della classe e che vedremo un campionato molto combattuto con la Suzuki che a questo punto sembra pronta a dire la sua nella corsa al titolo.

Valentino Rossi: “Il ritmo non è fantastico”

In vista della prima gara dell’anno Valentino Rossi ha così affermato: “Per noi è stato molto importante avere la giornata di test di ieri a disposizione perché non giravamo con le nostre MotoGP da molto tempo. Per me è stata una sensazione fantastica tornare sulla M1. È stata una bella giornata. Ho fatto un buon lavoro la mattina”.

Il Dottore ha poi proseguito: “Ho usato la gomma morbida e mi sono divertito. Nel pomeriggio la temperatura era alta e ho faticato di più. Il ritmo non è fantastico, quindi domani dobbiamo lavorare sul set-up e migliorare la moto. Ma sono molto felice di essere di nuovo in pista con la mia M1“.

