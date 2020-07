Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sul Triveneto e fra Romagna e Appennino toscano, piogge sparse anche sull’Appennino centrale, Basilicata e Salento. Tempo più stabile e soleggiato altrove, con temperature massime che oscilleranno fra 27 e 32 gradi. Nuvolosità persistente sul Nordest, dove proseguiranno i fenomeni fino a sera.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Genova Pra’ e Arenzano per lavori. Coda di 5 km tra Albisola e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) rallentamenti tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori in corso.

A Reggio Emilia sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 272 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Pescara Nord e Pineto per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In A30 Caserta-Salerno (Km 53.3 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.