Marco Melandri a un passo dall’uscire dal ritiro per correre nuovamente nel Mondiale SBK. Il Barni Racing Team gli sta preparando un test sulla Ducati V4 R.

Sembra avvicinarsi sempre di più il ritorno di Marco Melandri nel campionato mondiale Superbike. Dopo il ritiro a fine 2019, adesso si è creata la possibilità di correre per il Barni Racing Team.

Il ravvenate può approfittare della risoluzione contrattuale tra la squadra e Leon Camier per risalire in moto. Ad attenderlo una Ducati Panigale V4 R che potrebbe essere adatta al suo stile di guida e alla sua corporatura.

SBK, Melandri con Barni: Vergani conferma

Alberto Vergani, manager di Melandri, ha confermato le notizie che danno l’ex rider MotoGP verso un rientro in Superbike: «Il sogno diventa realtà – ha detto a Speedweek – anche se non abbiamo ancora firmato niente. Però Marco farà presto un test, non manca molto alla prima gara. Il piano è disputare l’intera stagione».

Anche se l’accordo non è stato ancora messo nero su bianco, la sensazione è che arriverà la firma tra non molto. Intanto il Barni Racing Team sta organizzando un test per far provare a Melandri la Ducati Panigale V4 R, moto che lui non ha mai guidato. Ipotizzabile che si svolga a Misano Adriatico.

Si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore su questa operazione che riporterà Melandri nel Mondiale SBK a distanza di un anno dall’annuncio del suo ritiro dalle gare.