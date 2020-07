Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 16 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su Triveneto, Romagna Marche, con fenomeni anche di carattere temporalesco. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con addensamenti cumuliformi maggiormente concentrati sulla fascia appenninica e la Puglia. Temperature mine comprese fra 18 e 23 gradi.

Venerdì 17 luglio temporali sul Centro Italia, in particolare sugli Appennini e il litorale adriatico, dal pomeriggio anche su Campania e Sud in genere. Tempo stabile al Nord, salvo fenomeni sparsi fra bassa Lombardia ed Emilia. Temperature massime stabili e comprese fra 27 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano.

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano. Traffico rallentato tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria si segnalano rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda di 7 km tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena.

Rallentamenti anche in A1 Firenze-Roma (Km 305 – direzione: Napoli) tra Firenze sud e Incisa – Reggello. Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 272 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata; coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso; coda di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Giulianova per lavori.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.