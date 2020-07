Loris Capirossi ritiene che Valentino Rossi sia già in piena forma per questa stagione. Tutto ciò è dovuto agli allenamenti con i ragazzi dell’Academy.

Durante questo weekend scatterà finalmente il Mondiale di MotoGP. Naturalmente gli occhi di tutti sono puntati su Marc Marquez che è indicato come il favorito numero uno anche per questo Mondiale, che potrebbe essere quello dell’aggancio a Valentino Rossi a quota 9 titoli.

Un risultato indubbiamente straordinario, reso ancora più incredibile dal fatto che Marquez lo raggiungerebbe ad appena 27 anni. Sulla strada per il titolo però per lo spagnolo ci saranno vari avversari da affrontare come ad esempio Dovizioso, Rins e i rider della Yamaha, che sembrano davvero in grandissima forma.

Capirossi: “Mugello circuito bellissimo”

Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, Loris Capirossi parlando del campionato che è alle porte ha così affermato: “I favoriti sono sempre quelli. Il lockdown non ha cambiato le cose da questo punto di vista. Paradossalmente questo lungo stop ha favorito Marquez. In Qatar era fresco di operazione alla spalla e chissà come sarebbe andata. Al contrario Dovizioso è stato sfavorito perché ora è lui che deve fare i conti con un intervento, ma certamente ne vedremo delle belle”.

Il rider italiano ha poi proseguito: “Valentino, invece, ha tanta voglia di tornare in pista, lui si è mantenuto in forma, ha corso con i ragazzi dell’Academy. A livello morale è pronto, prontissimo. Anche Quartararo è carico, ma deve dimostrare il proprio valore. Sono un po’ geloso che al Mugello ci vada la F1. Quello è un circuito fantastico, molto tecnico, ci sono discese e salite e curve importanti. Lì c’è sempre grande battaglia, è bellissimo”.

Antonio Russo