Valentino Rossi fa chiarezza sul suo futuro: ancora nessuna firma con Petronas, ma nel 2021 ci sarà al 99%.

Dopo il test di Jerez Valentino Rossi ha chiarito la situazione sul contratto con Yamaha Petronas SRT. Non c’è nessuna firma, la trattativa va avanti, ma nel 2021 ci sarà ancora. “Le notizie che ho già firmato sono sbagliate”, ha detto il nove volte campione del mondo. Allo stesso tempo ha anche confermato: “Siamo molto vicini. Voglio continuare nel 2021 e ho già parlato con Yamaha e in particolare Razlan, Stiggy e Zeelenberg. Ho un ottimo feeling, ma ci sono ancora alcuni dettagli che devono essere affrontati, in particolare il team, ovvero le persone che lavoreranno per me. Ma al 99 percento correrò con Petronas nel 2021”.

Durante il lockdown ha avuto tutto il tempo per riflettere e il Dottore non ha dubbi: vuole continuare e, soprattutto, farlo ad alti livelli. “Alla fine ho deciso che sarei stato lì anche l’anno prossimo. Anche se non c’erano le gare, è stato un buon momento per essere più chiari sul futuro della mia vita”.

Non ci sarà nessun annuncio a Jerez, neppure la prossima settimana. Servono ancora delle settimane prima di trovare l’accordo che sancirà la firma. Per il momento Valentino Rossi pensa alle prestazioni in pista con la M1, che lasciano ancora un po’ a desiderare. “È stato molto importante fare questo test perché è passato molto tempo da quando non salivamo sulla MotoGP. Al mattino non è stato così male, abbiamo avuto una gomma morbida, l’ho usata al mattino e sono riuscito a fare un buon giro. Alla fine, sono tra i primi cinque in classifica generale”.

Nel pomeriggio non è riuscito a migliorarsi: “Abbiamo provato diverse gomme, ma abbiamo più problemi a temperature più elevate. Soprattutto, il mio ritmo non è fantastico, non sono ancora soddisfatto del bilanciamento della moto. Abbiamo ancora molto da fare – ha concluso Valentino Rossi -, ma è stata sicuramente una buona cosa tornare in pista. ”