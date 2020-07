Un uomo ubriaco di 31 anni è uscito fuori strada con la propria vettura ed ha sfondato il muro di un’abitazione entrandovi con tutta l’auto.

Davvero incredibile quanto accaduto in Spagna, dove un uomo di 31 anni completamente ubriaco è entrato in una casa con tutta la macchina. La vettura ha sfondato un muro dell’abitazione e il 31enne ha riportato alcune ferite. L’auto in questione era una vecchia Renault 19 bianca che è finita come un missile all’interno dell’abitazione.

Il tutto si è svolto all’ingresso del comune di Cabrerizos, vicino Salamanca in Spagna. Dopo il brutto incidente sono subito arrivati sul posto i pompieri, la guardia civile e la polizia locale che hanno assistito il conducente del veicolo, che a quanto pare ha riportato solo ferite lievi.

Positivo all’alcol test

L’autista è subito stato sottoposto all’alcol test al quale è risultato positivo. L’uomo ha superato di gran lunga i limiti imposti dalla legge e per questo motivo è stato denunciato. Il tutto si è svolto intorno alle 7:15 di domenica e questo ha evitato guai peggiori.

L’incidente si è svolto al chilometro 1 dell’autostrada locale SA-804, nel comune di Cabrerizos, in direzione Cantalapiedra. Il veicolo giunto alla rotonda ha lasciato la strada finendo contro il muro dell’abitazione che ha sfondato distruggendo tutta la parte anteriore della vettura. La casa ha subito gravi danni strutturali ed ora è pericolante.

Antonio Russo