Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord e sulla fascia appenninica, con fenomeni previsti anche sulla Sicilia orientale. Più stabile e soleggiato lungo i litorali, ad eccezione di Abruzzo e Marche. Temperature massime stabili e che oscilleranno fra 27 e 31 gradi, di poco superiori in Sardegna. Nel pomeriggio precipitazioni in parziale assorbimento, ma cieli ancora nuvolosi fino a sera.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Nodo A4/A8 Milano-Varese, tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Genova Pra’ e Arenzano per lavori in corso.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 110.4 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Parma per lavori.

Alle porte di Firenze in A11 Firenze-Pisa nord (Km 31 – direzione: Firenze) traffico rallentato tra Montecatini Terme e Prato Ovest per materiali dispersi. In A1 Bologna-Firenze (Km 256 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Aglio KM 255 e Barberino di Mugello per veicolo in avaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Giulianova, coda di 1 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) coda in uscita a Arenella per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. SUlla A16 Napoli-Canosa (Km 108 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Lacedonia e Vallata per traffico congestionato.