Marc Marquez soddisfatto dopo la giornata di test. La moto e la spalla sono ok, può iniziare l’assalto al nono titolo mondiale in carriera.

Marc Marquez può ritenersi più che soddisfatto dopo la giornata di test a Jerez de la Frontera. La spalla operata lo scorso novembre sta bene e la Honda RC213V è una moto preparatissima dal punto di vista tecnico. Le difficoltà riscontrate in Qatar sembrano risolte definitivamente, in HRC hanno optato per un passo indietro dal punto di vista dell’aerodinamica, tutto è pronto per dare l’assalto al nono titolo mondiale in carriera.

Bisogna però fare i conti con le Yamaha di Vinales e Quartararo come al solito molto agguerrite. “Non ci sono state sorprese. Questa volta mi sono concentrato davvero su me stesso. Non ero preoccupato, ma ora posso stare tranquillo. Sento ancora qualcosa nella mia spalla, ma posso guidare bene – ha detto il Cabroncito al termine del test -. Tecnicamente, abbiamo avuto qualche dubbio dopo il test a Doha. Ora ho una moto evolutiva rispetto al 2019, con alcune nuove parti e il nuovo motore. Mi sento bene, è come previsto”.

Sull’aerodinamica hanno dovuto fare dietrofront, sarebbe stato un rischio in una stagione così breve. “Una cosa che abbiamo cambiato alla fine a Doha è stata l’aerodinamica: ci ha aiutato, è un’evoluzione. Ma c’è un altro problema in cui non sappiamo se provenga dal bilanciamento della moto o dal motore. È una moto del 2019, ma non lo stesso motore e telaio del 2019. Una cosa è chiara: la stagione sarà breve, non abbiamo molte gare e quindi – ha concluso Marc Marquez – non possiamo provare così tanto”. In casa Honda proseguirà il lavoro sul forcellone e sul telaio, dato che motore e aerodinamica sono congelati. Inoltre Honda ha lavorato anche sul sistema holeshot di ispirazione Ducati.