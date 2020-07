La Porsche 911 GT3 torna al Nürburgring Nordschleife per un nuovo video spia e la cosa più incredibile è il suono impressionante che emette in pista.

I tecnici non hanno cambiato molto la Porsche 911 GT3 dall’ultima volta che l’abbiamo vista correre al ‘Ring‘. Rispetto al modello Carrera standard, l’anteriore guadagna una fascia con un’ampia apertura centrale e ingressi verticali negli angoli. Il cofano rivisto ha un paio di prese d’aria sulla punta del muso.

All’altra estremità, la Porsche installa un’ala massiccia sul ponte posteriore. Ha un montaggio a collo di cigno che conferisce al pezzo un peso visivo ancora maggiore. C’è anche uno spoiler sul retro per un po’ più di deportanza. Un paio di uscite di scarico circolari emergono da sotto il centro del paraurti, e c’è un diffusore su ogni lato dei tubi.

La nuova GT3, secondo quanto riferito, monta un motore da 4,0 litri aspirato naturalmente a sei cilindri piatti. Tuttavia, gli aggiornamenti del motore avrebbero portato la potenza a circa 550 cavalli, rispetto ai 520 CV della precedente 911 GT3 RS.

Se l’aspetto aggressivo dato dall’enorme ala non fa per voi, allora la più “moderata” 911 GT3 Touring in fase di sviluppo farà per voi. Ha la stessa fascia anteriore e lo stesso cofano aerodinamico di quello di questo video, tuttavia, il modello utilizza la coda della Carrera con uno spoiler attivo che si inclina verso l’alto a velocità più elevate.

Non sappiamo ancora quando debutterà la nuova Porsche 911 GT3, ma ci aspettiamo una presentazione entro la fine dell’anno. Vista la pandemia di coronavirus, si tratterà di una premiere online.