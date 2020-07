In questo video vedremo la Ford Mustang Shelby GT500 gareggiare contro la Corvette C8 per stabilire chi delle due è la più veloce.



Secondo le specifiche ufficiali, la Ford Mustang Shelby GT500 raggiunge i 100 km/h in 3,3 secondi, mentre la Chevrolet Corvette C8 con il pacchetto Z51 ha bisogno di 2,9 secondi per raggiungere quella velocità.

La differenza tra le due nel mondo reale è però molto più evidente. Speed Phenom ha la fortuna di possedere entrambi questi veicoli e mostra la loro accelerazione in un nuovo video.

Con 495 cavalli, la Corvette equipaggiata con il pacchetto Z51 è notevolmente più bassa rispetto alla GT500 da 760 CV. Tuttavia, il layout del motore centrale della Corvette aiuta la trazione sulla linea di partenza, e ha otto marce con cui lavorare invece di sette ingranaggi della Mustang.

Come dimostra Speed Phenom, la partenza della Corvette è quasi senza sforzo. Abilitare le giuste impostazioni, tenere premuto il freno, schiacciare l’acceleratore, rilasciare il freno e andare. C’è poco o niente di cui preoccuparsi. Su un altro tratto di strada, è persino in grado di raggiungere i 100 km/h in 2,7 secondi – un paio di decimi più veloce della valutazione di fabbrica.

Passando alla GT500, le cose sono molto diverse. Anche con il launch control attivo, le gomme perdono aderenza per tutto il percorso. Nella seconda gara, la Mustang arriva a toccare i 100 km/h in 4,7 secondi. Dopo molte regolazioni e su un tratto di strada diverso, il tempo scende a 3,67 secondi.

Speed Phenom giunge alla conclusione che la Corvette è la migliore vettura da guida perché le sue prestazioni sono facilmente ripetibili.