La MotoGP riparte nuovamente da Marc Marquez, lo spagnolo ha messo tutti in fila, ma dietro di lui spicca il terzo posto di Valentino Rossi.

La MotoGP riparte da dove aveva finito, con Marc Marquez a dettare l’andatura. Lo spagnolo ha rifilato più di 2 decimi al secondo classificato che è Alex Rins. La Suzuki continua a mostrare di essere cresciuta molto e si candida seriamente per un ruolo da protagonista in questa pazza stagione.

Terzo tempo per una delle sorprese di giornata: Valentino Rossi. Il Dottore non solo è stato uno dei piloti che ha girato di più in pista con ben 32 giri effettuati, ma è stato anche uno dei più veloci.

KTM e Aprilia in crescita

L’altra sorpresa, invece, riguarda l’Aprilia, che ha piazzato Aleix Espargaro al 4° posto, a dimostrazione della bontà del progetto della moto di Noale. In difficoltà le Ducati, tutte molto attardate, ma l’impressione è che per questa mattina abbiano lavorato su altro piuttosto che sul tempo.

Attardato anche Vinales, solo 13°, che non ha effettuato il time attack. Continua, invece, la sua fase di apprendistato Alex Marquez, che ha chiuso 18°, dopo aver effettuato 33 passaggi. Lo spagnolo dovrà lavorare molto in questi giorni per prendere confidenza con la categoria.

Prestazioni incoraggianti anche da parte di KTM, che ha piazzato Oliveira 8°. L’impressione in ogni caso è che sarà un campionato avvincente con le moto che sono tutte vicine tra loro. Dai test, infatti, pare di capire che le scuderie più giovani come Aprilia e KTM abbiano fatto quel definitivo salto in avanti per inserirsi a lottare con i primi della classe.

