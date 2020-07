Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sulla fascia alpina e in Lunigiana, le piogge interesseranno anche il versante medio-basso Adriatico e l’Appennino centrale. Fenomeni in assorbimento durante la notte, ma persisteranno piovaschi tra Liguria orientale e Toscana settentrionale, oltre che sulla Calabria tirrenica. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Giovedì 16 luglio ancora precipitazioni sparse sul Triveneto, la Romagna e le zone più interne della Toscana. Lieve instabilità anche tra Basilicata e Salento. Più stabile e soleggiato altrove, con massime che oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 100.7 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per incidente. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 35 – direzione: Genova Voltri) code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 274 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Val Vibrata e Giulianova per veicolo in avaria. Coda di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord.

Sulla Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso. In A1 Roma-Napoli (Km 756 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Biv. Dir.Capodichino/A1 Nord Ramo C e Nodo Napoli Centro Direzionale per materiali dispersi.