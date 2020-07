L’ex di Marc Marquez, Lucia Rivera Romero ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti in topless che hanno infiammato la rete.

Marc Marquez e Lucia Rivera Romero hanno deciso di separarsi a marzo dopo un anno di relazione. I due erano stati pizzicati da alcuni giornali spagnoli. Il rider iberico, da sempre riservatissimo sulla vita privata non è mai voluto scendere troppo nei particolari della questione però.

L’ormai ex ragazza di Marquez aveva sollevato un po’ di clamore qualche settimana fa quando aveva chiesto ad alcuni giornalisti di non dare per scontata la sua sessualità. La bella modella, infatti, imbeccata come sempre su un suo possibile nuovo fidanzato si era chiesta perché non le venisse mai affiancata magari una ragazza da parte dei giornali.

Scatti bollenti su Instagram

Non c’è dato sapere se fosse uno sfogo che nasconde della verità o più semplicemente un segnale per difendere le diversità in questo momento così particolare per il mondo intero. Una cosa è certa però, le parole della Rivera hanno fatto in poco tempo il giro del mondo, spinte ancor di più dalla recente relazione interrotta proprio con il campione spagnolo.

Lucia Rivera Romero oltre che essere una bellissima modella, è in un certo senso anche un’influencer in Spagna. I suoi profili social, infatti, contano su migliaia di fan. Recentemente la ragazza ha pubblicato alcuni scatti incandescenti in topless che hanno infiammato la rete.

Antonio Russo