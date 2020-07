Dopo il doppio ko rimediato in Stiria per un incidente al via la Ferrari è costretta a ridimensionare i suoi obiettivi per il GP d’Ungheria.

Se già nel post test invernali la Ferrari aveva capito di non poter ambire a posizioni di primo piano per questo campionato, la lunga pausa forzata per l’emergenza sanitaria, il caos creato dal turbolento divorzio da Vettel, e il primo GP della stagione in Austria, addirittura al di sotto delle attese non fosse per il podio perlopiù fortuito artigliato da Leclerc, le hanno fatto perdere quel minimo speranza che aveva di poter lottare con la Mercedes. Nulla però poteva far presagire il disastro dell’ultimo weekend al Red Bull Ring, in cui le due SF1000 si sono eliminate a vicenda in un crash certamente evitabile al pronti via.

Per tutta questa catena di circostanze negative il boss Mattia Binotto ha dovuto rivedere i target della scuderia e in vista della gara di Budapest ha adottato un profilo decisamente basso.