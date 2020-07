Questa splendida Ferrari 458 Speciale Aperta sta per ricevere il trattamento di levigatura più esclusivo del mondo dall’azienda Topaz Detailing.

Topaz Detailing è un’azienda sinonimo di perfezione. I suoi operai hanno affinato il loro mestiere in anni di esperienza e hanno la maestria e la precisione di dettagliare un’auto al massimo delle sue potenzialità. Nel suo ultimo video, i maestri del dettaglio lucidano e ripuliscono una Ferrari 458 Speciale Aperta, una Ferrari rara degna del trattamento Topaz.

Sebbene la vernice di fabbrica della 458 appaia spettacolare ad un occhio non allenato, ci sono ancora dei miglioramenti da apportare. Secondo la Topaz, gli operai hanno notato piccole imperfezioni nel colore che distorcono i riflessi. Conosciuto come effetto buccia d’arancia, l’unico rimedio è quello di uniformare le piccole imperfezioni all’esterno. Purtroppo, l’unico modo per eliminare i difetti è levigare il colore, un processo necessario ma doloroso.

Dopo la carteggiatura a secco iniziale, gli operai cominciano ad affinare ulteriormente la vernice. Il passo successivo prevede la carteggiatura a umido di tutta l’auto. Sebbene alcuni dei pannelli più grandi potrebbero essere fatti con una levigatrice meccanica, le parti più piccole della 458 vengono “massaggiate” a mano. Dopo aver ristabilito le imperfezioni del colore, il passo successivo è stato quello di togliere i segni di levigatura dalla vernice.

Dopo questo incredibile programma di lucidatura, l’effetto buccia d’arancia è scomparso, e la vernice Rosso Ferrari ha assunto l’aspetto che meritava. Facendo appello al mantra Topaz di migliorare, proteggere e conservare, il passo successivo è stato quello di applicare la pellicola di protezione della vernice.

Non sorprende che l’azienda che si occupa dei dettagli utilizzi una pellicola protettiva tagliata su misura, unica nel suo genere nella 458, che copre ogni centimetro dell’auto. Anche le barrette in fibra di carbonio sulla parte anteriore dell’auto sono tagliate con la pellicola. A causa dei minuscoli pori della pellicola, Topaz applica un rivestimento in ceramica per proteggerla. La ceramica respingerà i contaminanti della superficie, rendendo molto più facile per il proprietario mantenere la lucentezza.

