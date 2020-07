Bentley si unisce al sostegno della comunità LGBTQ+ con il rilascio di un’edizione speciale a tema arcobaleno della sua Continental GT.



Crewe partecipa al primo Pride Event virtuale del Nord Ovest dell’Inghilterra in collaborazione con il Consiglio di Chesire East. In linea con questo evento, Bentley ha rilasciato una speciale Continental GT Convertible avvolta in tema arcobaleno, utilizzando i colori della vernice su misura del marchio.

Non è la prima volta che vediamo un costruttore di automobili partecipare con solidarietà a un evento Pride. Il mese scorso, BMW U.S.A. ha pubblicato una cabriolet della Serie 8 a tema Pride con colorazioni simili, in occasione del Pride Month del Paese.

Per Bentley, la Continental GT avvolta nei colori dell’arcobaleno simboleggia tre temi chiave: l’orgoglio per la diversità della sede centrale di Bentley a Crewe e in tutto il mondo, la speranza e la gratitudine del riemergere dell’azienda dalla crisi del COVID-19, e il sostegno continuo alla comunità locale.

La dott.ssa Astrid Fontaine, membro del Board for People, Digitalization and IT di Bentley, ha dichiarato: “Abbiamo colto l’opportunità di creare la nostra prima auto arcobaleno, perché gli arcobaleni sono riconosciuti come un’icona per la comunità LGBTQ+ e gli eventi Pride che celebrano l’individualità e si svolgono in tutto il mondo nei mesi di giugno e luglio”.

I colori utilizzati sulla Continental GT decappottabile a tema arcobaleno sono stati gli esatti colori della Bentley Bacalar arcobaleno che abbiamo visto a maggio. Infatti, Eleanor (5 anni), è stata la creatrice di questo concept e ha vinto il concorso interno dell’azienda durante il lockdown.

La cabriolet arcobaleno sarà presente all’evento Virtual Pride 2020 del Cheshire East, che si terrà sabato 25 luglio 2020. La vettura sarà presentata in un video durante l’evento, insieme alle interviste ai dipendenti Bentley che sostengono i festeggiamenti dell’evento Pride.