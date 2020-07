Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 14 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse sulla fascia alpina e lungo l’Appennino centro-settentrionale, con fenomeni che proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con addensamenti cumuliformi su Calabria jonica e Sardegna, dove non si escludono piovaschi. Temperature massime comprese tra 25 e 39 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44 – direzione: Genova) code a tratti tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Busalla e Ronco Scrivia per tratto chiuso.

All’altezza di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) coda tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per lavori.

Fra Lucca e Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 40 – direzione: Pisa) coda di 2 km tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese per incidente.

Alle porte della Capitale, sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.