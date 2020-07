Mercoledì 15 luglio giornata di test per MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE a Jerez. Si comincia alle 08:30, diretta Sky a partire dalle ore 10:00.

Dopo una lunga attesa finalmente si ritorna in pista. MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE saranno in pista mercoledì 15 luglio per una giornata di test. Servirà per togliersi un po’ di ruggine di dosso, ritrovare certi automatismi, prendere familiarità con i nuovi regolamenti anti Covid. Sarà una prima giornata “full immersion” con diretta su Sky Sport MotoGP HD.

Ducati, Honda e Yamaha le favorite

Ducati deve fare i conti con un tracciato poco ideale alla Desmosedici e sarà una bella sfida visto che qui si correranno ben due gare. Andrea Dovizioso dovrà dimostrare di poter dirigere il tavolo delle trattative per il rinnovo con Borgo Panigale, ma c’è il serio rischio che il vicecampione possa dire addio alla stagione 2021 e forse alla MotoGP.

In casa Honda debuttano nello stesso box i fratelli Marc Marquez, già insieme ai test invernali. Marc resta il pilota da battere, Alex deve affrettare i tempi dell’adattamento alla RC213V, anche se ormai il dado è tratto e HRC ha deciso di trasferirlo nel team satellite nel 2021. Honda dovrà però vedersela con delle Yamaha molto agguerrite, sia fronte factory che satellite. Maverick Vinales e Fabio Quartararo promettono battaglia, ma guai a sottovalutare l’intramontabile Valentino Rossi.

Aprilia, KTM e Suzuki all’inseguimento

Aprilia sarà in pista con Bradely Smith e Aleix Espargarò, cui spetta il compito di iniziare a inanellare buoni risultati con la nuova RS-GP. Assente Andrea Iannone che resta in attesa della sentenza del Tas. Occhi puntati anche sul team Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che hanno fatto molto bene nel 2019 e nei test. KTM schiererà quattro moto factory: sarà l’ultima stagione con Pol espargarò, dal prossimo anno arriverà l’esperto Danilo Petrucci.

08:30-09:00 MotoE Sessione 1

09:10-09:50 Moto3 Sessione 1

10:00-11:30 MotoGP Sessione 1

11:40-12:20 Moto2 Sessione 1

12:30-13:00 MotoE Sessione 2

13:10-13:50 Moto3 Sessione 2

14:00-15:30 MotoGP Sessione 2

15:40-16:20 Moto2 Sessione 2

16:30-17:00 MotoE Sessione 3