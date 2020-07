Lorenzo Gabellini rimpiazza Jordi Torres nel team MIE Racing Althea Honda nel campionato mondiale Superbike 2020. Affianca Takumi Takahashi.

Nella mattinata di oggi il MIE Racing Althea Honda Team ha annunciato la risoluzione del contratto con Jordi Torres. A correre nel campionato mondiale Superbike 2020 sarà Lorenzo Gabellini.

La scelta è maturata perché il pilota spagnolo aveva preso precedenti impegni in altri campionati (MotoE) e la riprogrammazione dei calendari non gli permette di rispettare gli impegni presi successivamente per gareggiare nel WorldSBK.

Il MIE Racing Althea Honda Team ha comunque ringraziato Torres e al contempo ha accolto calorosamente Gabellini, ventunenne campione italiano SSP600 che nel 2020 correva nel CIV Superbike con la squadra di Genesio Bevilacqua. Nel primo weekend di gara post-lockdown al Mugello un quarto e un quinto posto per il pilota che esordirà nel Mondiale SBK a Jerez a fine mese. Sarà il compagno di Takumi Takahashi.

Ovviamente grande felicità per Gabellini nell’aver ottenuto questa occasione: “Arrivare nel World Superbike era semplicemente il mio sogno fin da bambino e ovviamente adesso sono felicissimo ed emozionato che si sia realizzato, cosa di cui ringrazio Genesio Bevilacqua e Midori Moriwaki. Questa opportunità è arrivata in maniera inaspettata ma sono pronto ad impegnarmi e lavorare al massimo per meritarmela e per crescere nel MIE Racing Althea Honda Team e con la Honda. E’ una grande sfida che non vedo l’ora di affrontare”.