Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 14 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile a l Nord, specie su Lombardia e Piemonte, dove si verificheranno precipitazioni anche di carattere temporalesco. Cieli sereni al Centro-Sud, con stratificazioni basse su Puglia e Calabria tirrenica, ma senza precipitazioni. Temperature minime stazionarie e comprese fra 17 e 22 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Mercoledì 15 luglio nuvolosità in aumento sulla fascia appenninica che porteranno instabilità diffusa sulle zone più interne e sulla costa abruzzese. Piogge anche al Nord, con fenomeni in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio. Temperature massime fra 26 e 31 gradi, leggermente superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Rovereto si segnalano 4 km di code sulla A22 Brennero-Modena (Km 180.3 – direzione: Brennero) tra Affi e Rovereto sud per incidente con automezzi pesanti.

Nei pressi di Rimini sulla A14 Bologna-Ancona (Km 109 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Cesena e Rimini Nord per incidente.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 275 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso.

Da segnalare un incidente anche sulla A1 Firenze-Roma (Km 405 – direzione: Milano) che provoca una coda di 1 km tra Chiusi e Valdichiana.

Fra Ancona e Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 315.5 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso. Coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Traffico a rilento anche tra Pescara Ovest e Pescara sud per incidente.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.