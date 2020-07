Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 13 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli poco nuvolosi al Nord, con addensamenti cumuliformi in Piemonte, ma senza fenomeni degni di nota. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, con nuvole in transito lungo la fascia appenninica e il basso Tirreno, con possibili piovaschi tra Umbria e Abruzzo e sulla Sardegna orientale. Temperature massime stazionarie e comprese fra 27 e 32 gradi, leggermente più fresche sul medio e basso Adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44 – direzione: Genova) code a tratti tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Genova) coda di 5 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per tratto chiuso.

Tra Reggio Emilia e Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 64.5 – direzione: Bologna) code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro.

Alle porte di Roma traffico a rilento in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.6 – direzione: Tangenziale Est) tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Su Complanare A24 (Km 3.5 – direzione: G.R.A.) coda tra Ponte di Nona e Bivio Grande Raccordo Anulare per lavori in corso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 280.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio per Riduzione di carreggiata

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – direzione: Napoli) coda tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso.