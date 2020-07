La Porsche Cayenne Turbo è passata sotto le mani del tuner HGP Turbo che è riuscito a modificare il motore V8 fino a 962 CV.



Con 550 cavalli erogati e una velocità massima di 286 km/h, la Porsche Cayenne Turbo è sicuramente un’auto di tutto rispetto.

Questo non ha impedito agli specialisti tedeschi dell’aftermarket di HGP Turbo di aumentare ancora di più la potenza trasformando l’auto di Stoccarda in una supercar ancora più selvaggia. Beh, almeno in termini di accelerazione e velocità massima.

Se il nome del tuner in questione vi suona un familiare, è perché hanno recentemente modificato la RS7 Sportback per sbloccare quasi 1.000 cavalli e una velocità massima di 364 km/h. L’esatta potenza citata dal tuner è di 962 CV per l’Audi con il suo V8 biturbo da 4,0 litri. Lo stesso motore è usato dalla Cayenne Turbo, quindi non c’è da meravigliarsi che il SUV sia stato messo a punto per sviluppare praticamente la stessa potenza. Per quanto riguarda la coppia, entrambi offrono 1.250 Newton-metri.

Per mettere alla prova questi numeri, lo YouTuber MotorOli.de ha portato la Porsche amplificata in una sezione libera dell’Autobahn lasciando sfogare tutti i suoi cavalli. Un veicolo che pesa ben 2.385 kg non dovrebbe essere così veloce, ma la Cayenne Turbo ha fatto da 0 100 km/h in 3,1 secondi, da 0 a 200 km/h in 10 secondi, e ha raggiunto i 333 km/h. Il GPS ha mostrato una velocità di 324 km/, ma comunque impressionante per un veicolo così pesante.

Il SUV ad alta potenza mantiene il look di serie dentro e fuori e HGP Turbo ha messo le mani solamente sul motore. Se siete tra i fortunati possessori di una Cayenne Turbo e volete i livelli di potenza di una Bugatti Veyron, il tuner chiede circa 30.000 euro per modificare il V8 biturbo da 4,0 litri.