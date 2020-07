Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 13 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sulle zone alpine e prealpine, con propaggini anche sulla Val Padana. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, con addensamenti cumuliformi che interesseranno Sardegna, basso Tirreno e Calabria jonica. Il passaggio di aria fresca sulle regioni meridionali danno luogo ad un contenuto calo delle temperature, con le minime che saranno comprese tra 18 e 23 gradi.

Martedì 14 luglio ancora precipitazioni sulle zone alpine, l’Appennino centrale e la Sardegna, con possibili fenomeni temporaleschi sull’Abruzzo. Cieli sereni o poco nuvolosi, con stratificazioni in transito sulla Calabria. Temperature massime in leggera diminuzione e comprese fra 25 e 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per tratto chiuso. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 36.4 – direzione: Genova) code a tratti tra Albisola e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

Sulla A11 Firenze – Pisa nord tra Prato est e Pistoia verso Pisa, si segnalano 5 km di coda in aumento, a causa di un camion che urtando il new-jersey centrale, si è intraversato al km 22.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 274 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso. Sulla A14 Pescara-Bari (Km 420.1 – direzione: Pescara) coda di 1 km tra Val di Sangro e Lanciano per lavori in corso.

All’altezza di Frosinone sulla A1 Roma-Napoli (Km 625.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Ceprano e Frosinone per incidente.