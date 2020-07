Già dominante nei primi due weekend della stagione 2020 di F1, la Mercedes promette di fare ancora meglio in occasione del terzo round in Ungheria.

Finora si sono divisi un fine settimana a testa. Bottas ha demolito tutti in qualifica e in gara in Austria, Hamilton ha fatto lo stesso in Stiria, sostanzialmente sul medesimo tracciato. Ma se più di così potrebbe sembrare impossibile fare, secondo il buon Valtteri, a Budapest, le Frecce d’Argento, e lui in particolare, potrebbero toccare vette ancor più alte.

Rinvigorito dalla separazione dalla compagna di lunga data Emilia Pikkarainen, ma soprattutto ringiovanito dalla frequentazione con la ciclista australiana Tiffany Cromwell, che lo seguendo passo passo anche in questo periodo di regole super stringenti nel paddock, il #77 ha dichiarato di sentirsi ancora più in palla di Ham.

“Sarà perché abbiamo avuto tanto tempo per ricaricare le batterie, ma avverto una grandissima energia. Sono successe molte cose nella mia vita personale dalla fine della passata stagione e adesso sono in forma e fiducioso”, ha affermato al quotidiano finlandese Iltasanomat. Dopo aver recriminato una piazzola di partenza poco soddisfacente nel secondo round a Zwelteg, il driver di Nastola ha rimandato l’appuntamento con il successo all’Hungaroring.

“Ho fatto grandi progressi, ma il mio team-mate domenica scorsa aveva un passo migliore”, ha commentato il suo GP. “Un anno fa non sarei stato in grado di fare una simile prestazione e il prossimo fine settimana dovrebbe essere ancora più positivo”.

Innamorato perso della nuova fidanzata, il finnico della Mercedes ha risposto pan per focaccia alle accuse lanciate dalla FIA di aver infranto le regole sul Coronavirus essendo tornato a Montecarlo nei giorni liberi tra un evento e l’altro. “Continuerò a farlo per stare con la mia ragazza e il mio preparatore e seguirò le videoconferenze con la squadra”, ha tagliato corto il 30enne completamente trasformato.

Chiara Rainis