Crossover e SUV sono il nuovo mantra per le automobili e nessuno meglio del Gruppo Volkswagen può vantare una line-up così folta.

I crossover e i SUV di questi tempi sono molto diversi da quello che erano prima. Si sono trasformati in macchine veloci, così potenti da poter eguagliare anche le supercar in termini di potenza.

Tra tutti i SUV performanti presenti oggi sul mercato, il Gruppo Volkswagen ne ha moltissimi, provenienti da quattro marchi diversi sotto la sua egida. Si tratta della Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, Audi RS Q8, Bentley Bentayga W12 e Lamborghini Urus.

Tutti questi enormi SUV utilizzano la piattaforma MLB di VW, ma naturalmente variano tutti in termini di peso, cambio e potenza. Quali di queste auto è la più veloce in una gara di accelerazione?

In qualche modo, Carwow è riuscita a mettere insieme tutti questi SUV e a mettere in scena una gara in linea retta per vedere quale di essi è la regina incontrastata. Ma prima di guardare il video, ecco una sintesi dei numeri.

Il Cayenne Turbo S E-Hybrid utilizza un V8 biturbo da 4,0 litri, ma ricava una potenza extra da un motore elettrico per una potenza combinata di 671 cavalli e 900 Newton-metri di coppia. La bilancia si ferma a 2.565 chilogrammi.

L’Urus, d’altra parte, è anche alimentato dallo stesso, anche se leggermente modificato, V8 biturbo da 4,0 litri, ma produce solo 641 CV e 850 Nm di coppia. E’ molto più leggero della Porsche con 2.200 kg.

L’Audi RS Q8 è la meno potente del gruppo, anche se utilizza lo stesso V8 biturbo che si trova nella Porsche e nella Lambo. Ha una potenza di 592 CV e una coppia di 800 Nm, il suo peso è di 2.315 kg.

Infine, la Bentley Bentayga qui è probabilmente la più unica. Oltre ai kit di carrozzeria installati, è alimentata dal famoso motore W12 twin-turbo che eroga 600 CV e 900 Nm di trazione, con un peso di circa 2.440 kg.

Leggi anche -> MERCEDES 190D, FOLLE CORSA SULL’AUTOSTRADA TEDESCA CON I SUOI 72 CV – VIDEO

Quindi, quale di questi SUV ad alte prestazioni del Gruppo VW ha vinto questa gara di accelerazione? Guardate il video in fondo all’articolo per scoprirlo.