Un video ripreso da una dashcam mostra il conducente di una Honda Accord iniziare un inseguimento con una Tesla Model 3 prima di essere fermato dalla polizia.



DashMan NashCam ha un canale YouTube dedicato essenzialmente ai filmati delle sue auto personali.

Possiamo solo immaginare quanto deve essere stato entusiasta quando Tesla ha portato sul mercato la sua funzione di dashcam TeslaCam integrata. Si è rivelato utile al suo canale quando un amico che possiede una Tesla Model 3 gli ha recentemente inviato questo divertente video. Beh, forse non così divertente a seconda di come lo si guarda.

Come potete vedere, il guidatore della Tesla Model 3 sembra premere il pedale dell’acceleratore abbastanza forte. In un veicolo Tesla, con la sua coppia fluida e istantanea, accelerare in questo modo vi porterà al limite di velocità incredibilmente presto.

Il conducente di una Honda Accord sembra voler raggiungere la Tesla. Tuttavia, la Model 3 è molto più avanti, quindi il guidatore della Honda deve davvero spingerla per iniziare a colmare il divario. Possiamo solo supporre (nessun suono nel video della dashcam) che la Accord abbia probabilmente fatto troppo rumore nel suo accelerare tanto da allertare chi le stava intorno. Inoltre, per colmare un divario così grande, molto probabilmente sarebbe necessario superare il limite di velocità.

Il conducente della Accord non va molto lontano prima che una Ford Mustang GT della polizia spunti fuori dal nulla e lo faccia accostare.

Forse anche il pilota della Model 3 andava troppo veloce e non è riuscito a farsi prendere. Non lo sapremo mai con certezza. Quello che sappiamo è che non è una cattiva idea procurarsi una dashcam.