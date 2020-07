Franco Morbidelli ha firmato il rinnovo con Petronas SRT. Contratto biennale per l’allievo della VR46 Academy che potrebbe ritrovarsi Valentino Rossi al suo fianco.

Franco Morbidelli ha rinnovato con Yamaha Petronas SRT fino al 2022 incluso. L’annuncio che aveva anticipato Razlan Razali era questo, giocando sul filo dell’incertezza circa l’accordo con Valentino Rossi. “Siamo molto felici di confermare che Franky continuerà con noi il prossimo anno. È un pilota di grande talento e una vittoria per il nostro team”, ha annunciato il Team Principal. Ovviamente l’estensione del contratto non è stata una sorpresa: “Franky ha sempre fatto parte dei nostri piani per il futuro, quindi è positivo per noi e per lui annunciare che guiderà per noi nel 2021 e nel 2022”.

Dopo le ottime prestazioni di Fabio Quartararo si attende un ‘Morbido’ all’attacco del podio nelle prossime tre stagioni. “Franky ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e tutti lavoreremo sodo per questo. Abbiamo piena fiducia in Franky anche se la stagione non è ancora cominciata”, ha proseguito il manager malese. Siamo certi che Franky abbia le carte in regola per essere competitivo da Jerez e sappiamo che nei prossimi anni si svilupperà in tutte le aree. Franky porta stabilità e competitività alla squadra. Non vediamo l’ora di essere di nuovo in pista. »

Il pilota dell’Academy non può che essere entusiasta per questo rinnovo che gli consentirà di correre il campionato senza troppi pensieri per la testa. “Sono lieto dell’estensione del contratto perché l’anno scorso abbiamo avuto un’ottima stagione, siamo motivati ​​a lavorare per avere successo. Penso che sia importante per me continuare con lo stesso team, moto e ambiente, perché mi sento benissimo. Lavoriamo tutti insieme e ci divertiamo. Continuerò a lavorare sodo per ottenere risultati migliori e migliori di quelli ottenuti nel nostro primo anno insieme. Ora non vedo l’ora di correre di nuovo – ha concluso Franco Morbidelli – e mostrare il nostro potenziale”.