In questa emozionante gara vedremo sfidarsi in una gara d’accelerazione due mostri dall’esclusivo motore V10: la Dodge Viper sfida l’Audi R8.

Ci sono solo una manciata di auto che utilizzano il motore V10, e questo video di drag racing ne presenta due che sono probabilmente le più note.

La Dodge Viper ha utilizzato esclusivamente un motore V10 durante tutta la sua produzione di quasi tre decenni; d’altro canto anche l’Audi R8 utilizza un V10 di origine Lamborghini, e adesso le vedremo l’una contro l’altra in una gara di velocità.

Entrambe le auto hanno motori V10 aspirati naturalmente e il loro posto in auto è limitato a due persone. Track Day su YouTube ha recentemente pubblicato una serie di video di gare di accelerazione in cui si allineano le auto a motore anteriore e quelle a motore centrale per ridurre a due il numero dei concorrenti. Questo video rappresenta la resa dei conti finale – motore anteriore contro motore centrale.

Le auto non sono però del tutto uguali. A parte il posizionamento del motore, la Viper è leggermente modificata. Il video dice che il suo V10 da 8,4 litri sviluppa circa 700 cavalli, che suona come una lotta molto ingiusta per la R8 di seconda generazione, con il suo motore in gradi di erogare “solo” 532 CV. Tuttavia, la R8 ha la trazione integrale e la trasmissione a doppia frizione a cambio rapido, e il suo motore non è di serie. Dotata di una messa a punto di livello 2 e di un aggiornamento degli scarichi, l’Audi riesce a sviluppare 670 CV. In questo modo lo scontro si fa interessante.

Anche il formato della gara è un po’ diverso. Invece di partire da fermi per percorrere i 400 m, l’azione si svolge su una pista con una partenza lanciata. Questo annulla il vantaggio della trazione integrale dell’Audi, ma non impedisce alla vettura di vincere il primo sprint.

La seconda manche vede una partenza più equilibrata, con la Viper che ottiene un leggero vantaggio. E’ un vantaggio che si mantiene per tutto il giro, con la corpulenta macchina americana che finisce per tagliare il traguardo ben prima dell’Audi.

Con una vittoria per ognuno, tutto è pronto per una terza gara decisiva, ma purtroppo problemi tecnici hanno impedito che ciò accadesse. Per questo motivo, ci troviamo di fronte a una sorta di dilemma. La Viper sembrerebbe avere un chiaro vantaggio, ma partire da fermi darebbe certamente un enorme vantaggio all’Audi. Forse il vero vincitore qui siamo noi, mentre ci sediamo e ci godiamo una sinfonia di supercar a 20 cilindri in azione.