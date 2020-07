Sebastian Vettel ha chiesto un’intervista tra una settimana con la tv inglese: vuole annunciare la decisione di ritirarsi dalla Formula 1 a fine anno?

Che Sebastian Vettel si veda ormai fuori dalla Ferrari lo ha testimoniato senza tema di smentita il Gran Premio inaugurale della stagione 2020 di Formula 1, in Austria. Cominciato con gli attacchi verbali ai vertici della Scuderia e concluso con uno dei suoi ormai soliti errori di guida. Per non parlare della seconda tappa della Stiria, culminata nel contatto fratricida con Charles Leclerc.

Ma forse il tedesco si sta cominciando a vedere addirittura con un piede fuori dal massimo campionato automobilistico. Ad ipotizzarlo è stato l’ex pilota ed oggi rispettatissimo commentatore della tv inglese, Martin Brundle. I suoi sospetti sono legati ad un retroscena: Vettel ha infatti richiesto di essere intervistato da Brundle il prossimo weekend, a margine del Gran Premio d’Ungheria.

Vettel smentisce di voler annunciare il ritiro

Cosa vuole annunciare, nell’occasione di quella intervista che ha fortemente voluto organizzare, il quattro volte iridato? Forse il suo divorzio anticipato dalla Ferrari prima della fine dell’anno? O forse addirittura la sua scelta di appendere il casco al chiodo? Questo secondo scenario è proprio quello che ha sostenuto il telecronista britannico.

Per ora, comunque, il diretto interessato smentisce categoricamente qualsiasi indiscrezione in tal senso: “Non è vero niente”, ha dichiarato alla tv tedesca Sport 1. “In effetti avevamo programmato un’intervista con Sky già in Austria, ma abbiamo dovuto rinviarla. Questa notizia è stata raccontata in modo esagerato”.

Seb ha ancora qualcosa da dire

La richiesta di un colloquio con Brundle davanti alle telecamere, secondo Seb, non è così strana: “Non ci sono giornalisti della carta stampata nel paddock, possiamo solo parlare alle televisioni”, ha spiegato il 33enne. Resta, comunque, il dubbio su che cosa voglia comunicare al mondo Sebastian tra sette giorni, e per scoprirlo non ci resta che attendere.

Il team principal della Alpha Tauri Franz Tost, che ha una stretta relazione con Vettel, però, crede che il teutonico abbia ancora molto da dare alla Formula 1. “Io aspetterei di vedere come andrà la stagione”, ha sostenuto. “Se un quattro volte campione del mondo è in forma, un top team non può davvero ignorarlo”. Già, ma quale top team oggi potrebbe assumerlo?