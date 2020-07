Razlan Razali ha preannunciato una grande notizia per lunedì. Valentino Rossi e Franco Morbidelli annunceranno ufficialmente il loro futuro?

Il giorno che tanti aspettavano da giorni è forse arrivato. Lunedì 13 luglio Petronas SRT potrebbe annunciare l’accordo con Valentino Rossi e il rinnovo di Franco Morbidelli. A darne notizia è proprio il team principal della squadra malese, Razlan Razali, sul suo profilo Facebook: “Domani daremo l’annuncio che molti fan aspettavano”.

Dopo un lungo tira e molla durato per mesi, in cui sembrava che la trattativa potesse quasi saltare, nel giorno della partenza e dell’arrivo a Jerez de la Frontera per la prima gara stagionale, ecco finalmente le dichiarazioni ufficiali. E pensare che solo il giorno prima Razali aveva smentito l’accordo. A quanto pare non è piaciuto il fatto che a darne l’annuncio fosse un circolo mediatico non ufficiale. A quanto pare la notizia sembra trapelata proprio dall’ambiente di Tavullia al quotidiano rosa…

Resta da capire se sarà un contratto annuale o biennale, anche se le indiscrezioni parlano di un accordo 1+1. Valentino Rossi correrà sicuramente nel 2021, mentre per il 2022 saranno i suoi risultati a decidere. Arrivato a 41 anni il campione Yamaha non ha nessuna voglia di mollare la presa e appendere il casco al chiodo. 115 vittorie in carriera, può raggiungere il record dei 122 trionfi detenuto da Giacomo Agostini. Sarebbe il miglior modo per chiudere una carriera a dir poco leggendaria…