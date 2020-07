Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 12 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con addensamenti cumuliformi su Piemonte e Appennino toscano. A metà giornata possibili temporali passeggeri tra Umbria e Abruzzo. Stabile e ampiamente soleggiato al Sud, salvo stratificazioni in transito sulla Calabria jonica. Temperature massime in lieve calo Nord, comprese tra 27 e 32 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Belluno in A27 Venezia-Ss51 Alemagna (Km 75.2 – direzione: Ss51 Alemagna) coda tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Alle porte di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 52 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per lavori in corso.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 32.35 – direzione: Genova) l‘uscita di Celle Ligure e’ chiusa al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020.

Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est.

Nei presso di Macerata sulla A14 Ancona-Pescara (Km 273 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli e’ chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 36.7 – direzione: Salerno) code a tratti tra Nocera Sud e Vietri sul Mare per traffico intenso. Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.