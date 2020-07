Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ha passato col rosso ed è risultato positivo all’alcoltest. I carabinieri gli ritirano la patente.

Marcelo Brozovic er alla guida di una Rolls Royce Cullinan, una vettura di lusso da oltre 350mila euro e 600 CV di potenza. Qualche sera fa, nel cuore della notte, ha passato col semaforo rosso in piazzale Cantore, non lontano dalla movida dei Navigli. Una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze l’ha inseguito e fermato per un controllo dopo poche centinaia di metri, in viale Papiniano.

Alla guida il centrocampista croato dell’Inter, Brozovic. Come da prassi i militari hanno chiesto al giocatore di sottoporsi all’alcol test ed è risultato positivo, anche se con valori di poco superiori al limite consentito. Ma ad aggravare la sua posizione il passaggio con il semaforo rosso e la targa straniera, precisamente tedesca, della sua Rolls Royce. I Carabinieri hanno deciso di ritirargli la patente. Una brutta tegola in casa nerazzurra dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti.