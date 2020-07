Lando Norris lamenta da giorni un dolore al costato di cui non si conosce l’origine a livello medico. Ma stringe i denti e oggi pomeriggio vuole correre

In una sola settimana, Lando Norris è passato dal tetto del mondo ad uno dei momenti più difficili della sua carriera. Appena domenica scorsa, il pilota inglese della McLaren portava a casa il suo primo podio in carriera in Formula 1. Sette giorni dopo, sempre sulla stessa pista del Red Bull Ring, è costretto a stringere i denti, per colpa di un dolore al costato che avverte fortissimo quando si mette al volante.

“Oggi va un po’ meglio, ma non molto”, ha confessato ieri, dopo essersi qualificato in sesta posizione sotto la pioggia. Finendo peraltro molto indietro rispetto al suo compagno di squadra Carlos Sainz, che invece ha conquistato la terza piazzola sulla griglia di partenza del Gran Premio di Stiria.

Norris stringe i denti e vuole disputare la gara

Quel che è peggio è che non sembra essere per nulla chiara l’origine di questo male: “Ho parlato con molte persone e nessuno è stato in grado di dirmi quale sia il problema”, ha dichiarato Norris ai microfoni del sito specializzato tedesco Motorsport Magazin. Nonostante tutto, il 20enne è fermamente intenzionato a correre la gara di oggi pomeriggio, anche se non sarà un’impresa per nulla semplice: “Faremo tutto il possibile, con l’aiuto degli antidolorifici, per portarmi nelle migliori condizioni. Ma con la pista asciutta sarà un problema ancora più difficile”, sottolinea Lando.

Il pilota di riserva della Mercedes, Stoffel Vandoorne, sarebbe stato già messo in preallarme, per essere girato in prestito al team di Woking nel caso di necessità di ricorrere ad una sostituzione all’ultimo minuto. Ma anche i vertici della scuderia inglese sono ottimisti: “Con un po’ di farmaci, Lando ce la farà”, sostiene il team principal Andreas Seidl.