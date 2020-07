Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 12 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, ad eccezione di qualche piovasco sulle valli piemontesi e in Abruzzo in rapido assorbimento. Venti di Bora sull’alto Adriatico, in prevalenza settentrionali altrove. Nel corso della notte nuvole basse in transito sulle Alpi orientali, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature minime fra 19 e 24 gradi.

Lunedì 13 luglio tempo stabile e soleggiato al Sud, dove prevale l’anticiclone delle Azzorre, cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, con piogge sparse sui rilievi dell’Appennino centrale e le Alpi centro-occidentali. Temperature massime stabili o in lieve calo locale, comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.2 – direzione: Ventimiglia) traffico bloccato tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lesioni alle strutture. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso.

All’altezza di Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 363.5 – direzione: Ancona) coda di 5 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Val di Sangro e Lanciano per lavori.

In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.